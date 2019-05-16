تكريم دنيا باطمة بافتتاح معرض ”البزار ايكسبو”

2019/05/16 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..كرم معرض ”البزار ايكسبو” كل من النجمة المغربية دنيا باطمة، إلى جانب المصممة العالمية ليلى عزيز، ضمن فعاليات الدورة الثانية من معرض « البزار ايكسبو ».

وعبرت الفنانة دنيا باطمة، عن مدى فخرها بهذا التكريم، وتتويجها بلقب سفيرة القفطان المغربي.

بدورها قالت ليلى عزيز زوجة المنتج العالمي ريدوان، ، إنها سعيدة بهذا التكريم، الذي كان وسط أصدقائها وعائلتها.

واشتركت دنيا باطمة وليلى عزيز في أداء أغنية « بنت بلادي » على خشبة المسرح، وسط تصفيقات الحاضرين.

يشار إلى أن مدينة الدار البيضاء، تحتضن الدورة الثانية من معرض ‘‘البزار إكسبو‘‘، المنظم من طرف شركة ايلار هاجر الرميد وسلمى عماري، في الفترة الممتدة من 15 آيار/ماي الجاري إلى غاية 19 منه، بفندق أونومو.

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