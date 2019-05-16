وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الهولندي التعاون الثنائي

2019/05/16 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم اتصالا هاتفيا من نظيره الهولندي ستيف بلوك .وبحث الجانبان / حسب بيان للوزارة / فرص التعاون الثنائي بين البلدين، والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين.وأشاد الوزير بالدعم الذي قدمته هولندا إلى العراق، معرباً عن تطلعه لتعزيز سبل التشارك في المجال التجاري، والاستثماري لتحقيق طموح الشعبين.

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