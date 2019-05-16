واع تنشر بيان مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشأن أحداث النجف الأشرف

2019/05/16 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية "واع"، بيان مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشأن أحداث النجف الأشرف.

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