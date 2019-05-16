وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الهولندي

2019/05/16 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الهولندي ستيف بلوك، وبحث خلاله الجانبان فرص التعاون الثنائي بين البلدين".

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