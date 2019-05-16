2019/05/16 | 22:36

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اندلاع حريق بمجمع شقق زكريا في اربيل

يتبع ..

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت هياة الطيران الإماراتية، اليوم الخميس، مقتل 3 بريطانيين وشخص من جنوب أفريقيا، بتحطم طائرة صغيرة قرب مطار دبي.

وقالت الهيأة في بيان، إن "طائرة صغيرة من طراز DA42، مسجلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران لمعاي

بغداد اليوم - كردستان

أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان، الفريق جبار الياور، الخميس، توجيه رسالة عاجلة إلى وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية، بسبب نشاط لتنظيم داعش.

وقال جبار الياور، في تصريحات صحفية، إن "وزارة البي

بغداد اليوم _ النجف

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن أبرز المرشحين لتولي منصب قائد شرطة النجف خلفا للواء علاء غريب الذي قرر مجلس المحافظة تغييره على خلفية الاحداث التي جرت هناك يوم أمس.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة الأمنية في مج

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