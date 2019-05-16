المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي لقد شهدنا أخيرا أولى علامات التقدم الملموس باتجاه تنفيذ اتفاق ستوكهولم

2019/05/16 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة سريان انسحاب أولي

أحادي الجانب لقوات انصار من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر.

وقالت في بيان : لقد شهدنا أخيرا أولى علامات التقدم الملموس باتجاه

تنفيذ اتفاق ستوكهولم

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