الجيش اليمني يقصف آل سعود ... والصهيوني يقرع جرس الانذار

2019/05/16 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد نجاح الطيران المسير التابع لسلاح الجو في الجيش اليمني في

استهداف انابيب النفط الاستراتيجية في منطق الرياض وتعطيلها، طفت الى

سطح الاعلام الصهيوني مخاوف عميقة كانت مستترة تحت حجج عدة.فهذا الاعلام كان يتعاطى بسخرية مع التهديدات اليمنية باستهداف الكيان

الصهيوني وإن كان يحاول توظيفها على المستوى الاعلامي العالمي الا انه

كان لا يرى فيها الا مجرد شعارات براقة غايتها الاستهلاك لا أكثر لبعد

كيانه عن اليمن وعدم قدرة اليمنيين على تنفيذ وعيدهم.لكن ما حصل كشف عن قدرة الطيران اليمني المسير على التوغل مئات

الكيلومترات من دون رصده حتى تحقيق اهدافه جعل الكيان يوقن ان تلك

التهديدات ليست جعجعة بلا طحين بل هي كابوس ممكن التحقيق بما يملكه

اليمنيون من امكانات مثلت للعيان.طبعا يربط الصهيوني بين امكانيات "الحوثيين" وعلاقاتهم بطهران التي

يرى انها 'نجحت في تزويدهم بطائرات مسيرة' قد تطاله وقد تطال ما

ينقله من بضائع اساسية ومهمة من بلاد المنشأ في الشرق الاقصى عبر

البحر الاحمر الذي قد يحوله "الحوثيون" الى فخ في حال التعرض لحليفهم

في طهران.(الصورة مأخوذة من الاعلام العبري)

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