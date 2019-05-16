2019/05/16 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدف : الزوراء 0 x نفط الوسط 2 ( د.36 محمد قاسم )

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف : الزوراء 0 x نفط الوسط 2 ( د. 36 محمد قاسم )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف : الزوراء 0 x نفط الوسط 2 ( د. 36 محمد قاسم )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).