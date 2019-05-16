المسؤول الامني لكتائب حزب الله: ترامب

2019/05/16 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المسؤول الامني للمقاومة الاسلامية كتائب حزب الله ابو علي العسكري ، اليوم الخميس ، اقول لترامب عليك ان تدفع للحكومة العراقية لحماية جيشك .

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