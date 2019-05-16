اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية يدين مجزرة التحالف السعودي بحق المدنيين في صنعاء

2019/05/16 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية إدانته للمجزرة التي ارتكبها التحالف السعودي صباح اليوم في صنعاء، كذلك تضامنه مع رئيس اتحاد الاعلاميين اليمنيين جراء استهداف التحالف لمنزله في العاصمة.

وجاء في بيان الاتحاد، اليوم الخميس، " يدين اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية استهداف تحالف العدوان منزل رئيس اتحاد الاعلاميين اليمنيين الأستاذ عبدالله صبري في العاصمة صنعاء"، مضيفاً " يُعبر الاتحاد عن تضامنه مع اتحاد الاعلاميين اليمنيين ورئيسه، والتمني له بالشفاء العاجل".وأضاف بيان الاتحاد، "أن استهداف العدوان للأستاذ عبدالله صبري الشخصية الإعلامية المدنية، هو دليل على عجز هذا العدوان أمام حجم التأثير الذي يُمارسه الإعلام اليمني في ساحات الحرب والمواجهة ودوره الكبير في إيصال الحقيقة وفضح الجرائم التي يتعرض لها الشعب اليمني الشجاع".وعبر بيان الاتحاد عن " تعاطفه مع اتحاد الإعلاميين اليمنيين، متمنياً لهم التوفيق في مسيرة المقاومة والجهاد ، ومواصلة الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام اليمني في ساحة المواجهة والدفاع عن الشعب اليمني ، والإستمرار في تحمل هذه المسؤولية الوطنية المشرفة.وجاء في ختام بيان اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية" يترحم الاتحاد على أرواح الشهداء، ويدعو للجرحى بالشفاء، وللشعب اليمني بالنصر الذي سيكون حليفه بإذن الله".

انتهى.ص.هـ.ح.

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