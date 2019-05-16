بعد فرضها من قبل شركة تابعة لبارزاني.. رئيس الجمهورية يأمر بالتدخل الفوري ومنعرسوم الـ10 الاف دينار على الوافدين للسليمانية

2019/05/16 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكدت مصادر مطلعة اليوم الخميس, من داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ان هناك خلافاً كبيراً نشب مؤخرا نتيجة فرض رسوم دخول من قبل شركة تابعة لنيجرفان برزاني رئيس اقليم كردستان وبالتعاون مع شركة ألمانية، شملت محافظة السليمانية بعدما كانت محصورة فقط في محافظتي اربيل ودهوك.



وأفادت هذه ...

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