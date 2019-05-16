2019/05/16 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أصدر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، حول أحداث العنف المؤسفة التي شهدتها مدينة النجف الأشرف.وذكر بيان له تلقت /SNG/، نسخة منه “بأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، نفذت القوات الأمنية اوامر القاء القبض بحق عدد من المنفذين لاعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب رئيس الوزراء يصدر بياناً بشأن أحداث النجف) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب رئيس الوزراء يصدر بياناً بشأن أحداث النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).