أمير قطر يستذكر المهندسة العراقية زها حديد

2019/05/16 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشاد امير قطر تميم بن حمد، اليوم الخميس، بانجازات المهندسة العراقية الراحلة زها حديد.

وقال بن حمد في تغريدة له بموقع تويتر "فخورون بمترو الدوحة أحد أهم مشاريع البنية التحتية لبلدنا والذي استقليته الليلة لحضور النهائي بين السد والدحيل".

واضاف "وإذ نتمنى التوفيق للفريقين، نستذكر في هذه الأثناء المهندسة الراحلة زها حديد التي أبدعت في تصميم هذا المعلم الرياضي الذي أُطلق عليه اليوم استاد الجنوب".

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