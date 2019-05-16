عبدالمهدي يأمر باعتقال المتسببين بأحداث النجف

2019/05/16 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي القوات الأمنية بإلقاء القبض على المتسببين في أعمال العنف التي راح ضحيتها عدد من المواطنين وحرق وتخريب الممتلكات في مدينة النجف.

وطالب عبد المهدي بفتح تحقيق في كيفية تعامل الأجهزة الأمنية في النجف أثناء الأحداث وأسباب الفشل في تجنب أو تقليل الخسائر البشرية والمادية.

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عقد مجلس محافظة النجف العراقية جلسة طارئة لمناقشة الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة ليل الأربعاء.وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت متأخر الأربعاء مقتل أربعة مواطنين وإصابة 17 آخرين خلال التظاهرات التي شهدتها محافظة النجف قرب أحد المولات التجارية الذي احترق كليا.

وجاء في بيان للخلية أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من الذين أطلقوا النار على المتظاهرين وجميعهم من حرس المول.

تقرير مراسل الحرة عن أحدث التطورات في النجف:

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