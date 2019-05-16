2019/05/16 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مفوضية الانتخابات: البصرة أكملت 66% من التسجيل البايومتري

16/05/2019 22:20:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ف

أعلن مدير مكتب مفوضية انتخابات البصرة احمد العبيدي، الخميس، عن وصول نسبة التسجيل البايومتري الى 66% في عموم محافظة البصرة، فيما بين أن المتبقي من الناخبين 600 ألف لم يسجلوا بياناتهم حتى الآن.

وقال العبيدي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إن مفوضية الانتخابات لازالت مستمرة بإكمال تسجيل بيانات الناخبين في محافظة البصرة وبجميع فروعها، لافتا, إلى إن نسبة التسجيل البايومتري وصل إلى 66% في عموم البصرة.

وأضاف, أن عدد الناخبين في البصرة مليون و 246 ألف ناخب اغلبهم تم اخذ بياناتهم لغرض تحديث السجلات، مبينا, أن المتبقي 600 ألف لم يسجلوا بياناتهم حتى الآن.

وكــشــف مــكــتــب المــفــوضــيــة الــعــلــيــا المـسـتـقـلـة للانتخابات في محافظة ذي قار، في وقت سابق، عن تحديث 65 بالمئة من الناخبين بياناتهم خـلال عملية تحديث سجل الناخبين.

ت/م.م

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