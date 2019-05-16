القوات الأمنية تنفذ أوامر القبض بحق المتسببين بأحداث النجف

2019/05/16 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة عن تنفيذ أوامر إلقاء قبض بحق المتسببين بأحداث النجف يوم أمس والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين.

وقال بيان أصدره المكتب،اليوم “بأمر السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي نفذت القوات الأمنية اوامر القاء القبض بحق عدد من المنفذين لاعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الابرياء وحرق الممتلكات وتخريبها”.

وأشار البيان الى استمرار التحقيقات مع كل المتهمين مؤكدا بانه “ستتم ملاحقة جميع المشاركين باطلاق النار او الحرق ، وتقديم من يثبت عليه الجرم الى القضاء”.

واوضح ان القائد العام للقوات المسلحة شدد على “حماية حرية التظاهر السلمي وفق الضوابط التي رسمها الدستور والقانون” ، ووجه بضرورة قيام الشرطة والاجهزة الأمنية بواجباتها في فرض الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

واضاف أن عبد المهدي امر بفتح تحقيق في كيفية تعامل الاجهزة الامنية في النجف الاشرف اثناء الاحداث المؤلمة واسباب الفشل في تجنب او تقليل الخسائر البشرية والمادية.

واكد رئيس الوزراء المضي قدما في محاربة الفساد والمفسدين والشد على ايدي كل القوى السياسية والجماهيرية المساندة لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد بالطرق السلمية والقانونية، مطالبا الجميع بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون.

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