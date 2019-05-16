2019/05/16 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرة نجدة بغداد اليوم الخميس، عن القبض على قاتل خلال ساعات من تنفيذ جريمته وسط العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجدة بغداد تلقي القبض على قاتل بعد سويعات من تنفيذ جريمته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجدة بغداد تلقي القبض على قاتل بعد سويعات من تنفيذ جريمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).