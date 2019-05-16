عبد المهدي يأمر بفتح تحقيق بشان احداث النجف

2019/05/16 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الخميس، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها النجف امس، فيما طالب الجميع بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات

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