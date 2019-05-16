2019/05/16 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الحكام المركزية باتحاد الكرة تقرر معاقبة الحكم الدولي يوسف سعيد وعدم ترشيحه للنخبة الاسيوية لقراراته المؤثرة في مباراة الطلبة و الكرخ

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