ماذا قال العسكري لترامب ؟

2019/05/16 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متحدث عسكري باسم كتائب حزب الله لترامب في تغريدة على تويتر: عليك إن

تدفع أمولا للحكومة العراقية من اجل حماية جيشك

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