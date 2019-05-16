الصدر يلتقي السيستاني في منزله بالنجف

2019/05/16 | 23:07

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بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر في محافظة النجف، الخميس (16 أيار 2019) بأن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، زار من...





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