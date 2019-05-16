2019/05/16 | 23:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر في محافظة النجف، الخميس (16 أيار 2019) بأن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، زار من...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصدر يلتقي السيستاني في منزله بالنجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- النجف
أفاد مصدر في محافظة النجف، الخميس (16 أيار 2019) بأن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، زار من...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصدر يلتقي السيستاني في منزله بالنجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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