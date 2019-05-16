الـCNN: ‏ترامب سيبحث مع الرئيس السويسري فتح قناة اتصال مع الإيرانيين

2019/05/16 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أفادت قناة الـ"CNN" بأن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ سيبحث مع الرئيس السويسري آلان بيرسي فتح قناة اتصال مع الايرانيين".

وبحسب القناة فانترامب قال لحظة استقباله الرئيس السويسري : آمل ألا نكون متجهين إلى حرب مع إيران.وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد ذكرت يوم السبت الماضي بأن "​...

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