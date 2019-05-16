واشنطن تدرج

2019/05/16 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

استهدفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي بعقوبات صارمة لتضيف عنصرا جديدا يساهم في تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في وقت أعلن خلاله وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أنه سيزور الصين قريبا لإجراء المزيد من المحادثات.

وقالت ...

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