العراق وهولندا يبحثان التعاون الثنائي

2019/05/16 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث العراق وهولندا عبر اتصال هاتفي التعاون الثنائي للبلدين.وذكرت وزارة الخارجية في بيان ان ” وزير الخارجية محمد علي الحكيم تلقى من نظيره الهولندي ستيف بلوك اتصالاً هاتفياً، وبحث الجانبان فرص التعاون الثنائي بين البلدين، والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين”.

وأشاد الوزير “بالدعم الذي قدمته هولندا إلى العراق، معرباً عن تطلعه لتعزيز سبل التشارك في المجال التجاري، والاستثماري لتحقيق طموح الشعبين”.

قالت وكالة الأنباء الهولندية الأربعاء إن حكومة البلاد علقت عمل بعثتها في العراق التي تقدم المساعدة للسلطات المحلية بسبب تهديد أمني.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن طبيعة التهديد.

وتساعد قوات هولندية عسكرية في تدريب القوات العراقية في أربيل بشمال العراق بالتعاون مع قوات أجنبية أخرى.

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