الأغنية الأبدية

2019/05/16 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنت أغنيتي (فيسبوك)

حبيبتي..لا تصنعي دميةً من معطفيالذي ثقبه الرصاصهذه الدميةُ الحزينةُ محشوةّ بنخالةِ دميومطليةٌ بالصبغةِ الحمراء .. إنه لونُ دمي المسفوكُ على أكفّهِملا تقدميها لطفلتيدعيها تحلمُ بالياسمين أنا أشاهدُكم ..



من نافذتيلا تقلقي هنا..



ما من أحدٍ يصوب بندقيتَه عليّما زلت فتى أنيقًا وجميلًاوكل الآلام التي ادمتْ رئتي ...



برئت منهاهناك أشاهد شيئًا شامخًاتسطعُ من وراءِه الشمسهل هو تمثالي..أنا الآن أقوى وأجمل منهلقد خجل جدًا مني الموت إذ قلمتُ أظافرَه السوداءوشعر بالأسف وفتح لي هذه النافذةَ لأراقبكم منها. وأنتِ يا أخيتيأفردي ضفائرَكصيري شجرة دفءللحاضرِ..



للغائبِ.. لحلمٕ مخطوفهديرَ ماء..



يملأ الأعشاشيملأ الأغصانوتنز به الأرضُهلمي انهضي وزغرديأنظري هذا البريقَ اللامتناهييحلُ من سرةِ الشمس العظيمةلا تحزني ..



ولا تتوانيفالقطاراتُ تسير مسرعةً نحو النهاياتافتحي أبوابكِخذي الرايةَ من يديلا تسمحي لهم أن يبدلوا لون دميأو يقرأوا تعويذةً على عتبتيأو يسيروا حفاةً نحو قبريفأنا هنا قد اقسمتُ..أن احفظَ أغنيتي الأبديةقبل أن أعودَ للشهادةِ ثانيةً

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