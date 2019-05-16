وزير الخارجية البريطاني: نتفق مع تقييم الولايات المتحدة بشأن التهديد الخطير الذي تمثله إيران

2019/05/16 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت بريطانيا عن موقفها من التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في تغريدة على حسابه بتويتر، أن بلاده تتفق مع تقييم الولايات المتحدة بشأن التهديد الخطير الذي تمثله إيران، مبينا أن بريطانيا والولايات المتحدة تعملان عن كثب في جميع الأحوال.

وأضاف إنه ناقش مسألة إيران مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في لندن ومرة أخرى في العاصمة البلجيكية بروكسل.

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