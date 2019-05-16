2019/05/16 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال قبل عامين من الان وأثناء تحرير الساحل الأيمن من مدينة في الموصل في محافظة نينوى شمالي العراق، قدم الشاب العراقي “شاهين خلف” الذي ينحدر من الأقلية الايزيدية حياته ثمناً في محاولة منه لانقاذ طفلة موصلية من نيران قناصي عناصر تنظيم داعش الارهابي . اثناء قيامه بواجبه الأنساني حاول “شاهين” ان يجعل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مهمة إنسانية : ايزيدي قدم حياته ثمناً من اجل انقاذ طفلة مسلمة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مهمة إنسانية : ايزيدي قدم حياته ثمناً من اجل انقاذ طفلة مسلمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).