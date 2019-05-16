ايران والبروباغندا الاميركية

2019/05/16 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حميد حلمي البغدادي

الرئيس الاميركي دونالد ترامب القادم الى السياسة من رحم المال والأعمال والسمسرة يواجه اليوم مواقف صعبة لا يحسد عليها لانها حصيلة عدم وعيه

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