خلاطي: قانون الضمان الصحي ينعكس ايجابا على واقع البلد

2019/05/16 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية حسن خلاطي اليوم الخميس، ان مشروع قانون الضمان الصحي بصيغته الجديدة تضمن عدة نقاط ايجابية ستنعكس ايجابيا على

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