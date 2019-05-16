2019/05/16 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، في تقرير لها، عن تفاصيل قرار الخارجية الأميركية بدعوة موظفيها “غير الأساسيين” إلى مغادرة العراق.

وأكدت الصحيفة أن وزارة الخارجية اعتمدت على معلومات استخباراتية لمسؤولين أميركيين بشأن سلوك فصائل عراقية مسلحة مرتبطة مباشرة بإيران، مبينة أن هذه المعلومات تشير الى أنّ المقاتلين بدأوا يحضرون لشن هجمات على الأميركيين.

وبينت الصحيفة أنّ السفارة الأميركية في بغداد تُعدّ من بين الأكبر في العالم، وعدد الأميركيين الذين يعملون في العراق سيظل كبيراً، حتى لو تم تخفيضهم فيه.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن بوست: عدد الموظفين الأميركيين سيظل كبيرا في العراق رغم قرار تخفيضهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن بوست: عدد الموظفين الأميركيين سيظل كبيرا في العراق رغم قرار تخفيضهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).