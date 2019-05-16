2019/05/16 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انقطاع 8 سنوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها من بغداد إلى دمشق السبت القادم) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها من بغداد إلى دمشق السبت القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).