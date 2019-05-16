بيان مدرسة الشهيد محمد باقر الصدر (قدس) في الديوانية بشأن التهديدات الامريكية للجمهورية الاسلامية !

2019/05/16 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بسم الله الرحمن الرحيمفي الوقت الذي نتابع فيه بيقظة ووعي ما يقوم به الشيطان الأكبر من

تعديات صارخة على مقدرات المسلمين ومقدساتهم من تنصلهم من الاتفاق

النووي ونقلهم سفارتهم الى القدس الى تأييدهم لضم الجولان للصهاينة

واشعالهم الفتن في بلاد المسلمين وليس آخرها اجرامهم بحق الشعب

الإيراني المؤمن الغيور بفرض الحصار الظالم عليه والتلويح باستعمال

القوة العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية نواة دولة العدل الإلهي نعلن

شجبنا واستنكارنا لهذه الممارسات الشيطانية الخبيثة ونذكر بان المئات

من المؤمنين الذين أعلنوا تطوعهم معنا لمقاتلة داعش هم اليوم على درجة

اعلى من الاستعداد للدفاع عن حياض الإسلام وفي اَي مكان وزمان فانها

احدى الحسنين والله نعم المولى ونعم النصير مدرسة

الشهيد محمد باقر الصدر((قدس سره))في الديوانية٢٠١٩/٥/١٦

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