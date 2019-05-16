2019/05/16 | 23:39

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قائممقامية قضاء خانقين في محافظة ديالى، الخميس (16 ايار 2019)، انتهاء ما أسمته بـ ’’غزو الجاموس’’.

وقال مدير اعلام قائممقامية قضاء خانقين، يوسف ابراهيم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأجهزة الحكومية المختصة نجحت في ابعاد كل قطعان الجاموس التي تدفقت صوب اراضي زراعية قرب نهر الوند في أطراف خانقين خلال الاسابيع الماضية".

واضاف ابراهيم، أن "تدفق قطعان الجاموس كان كثيفا للغاية من خارج خانقين، وتسبب في خلق مخاوف من تلوث مياه نهر الوند والتي تغذي أكثر من 150 ألف نسمة، ما دفع الجهات المختصة للتدخل وابعادها خارج القضاء".

واشار مدير اعلام خانقين إلى أن "غزو الجاموس انتهى في القضاء"، مؤكداً "اتخاذ اجراءات صارمة بمنع دخولها الى داخل خانقين او في محيط نهر الوند لضررها البيئي الكبير".

وكانت أعداد كبيرة من قطعان الجاموس تدفقت من مناطق عدة من ديالى الى خانقين للرعي في أطراف نهر الوند.

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