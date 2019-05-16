حظر التجوال في قضاء حدودي خشية وقوع اشتباكات بين العمال والجيش التركي

2019/05/16 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تلقى اهالي سكان المناطق الحدودية بين اقليم كوردستان وتركيا، اليوم الخميس، تحذيرات من التجوال، فيما اكد قائممقام قضاء ميركسور ان الاشتباكات بين عناصر حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي طالما تسببت بوقوع كوارث وحوادث غير مرغوب فيها.

وقال قائممقام قضاء ميركسور التابع لمحافظة اربيل غفور احمد سوار في تصريح صحفي، انه على الرغم من توضيحه مرارا لمخاطر المناطق الحدودية، الا انه يجدد تحذير المواطنين من الذهاب الى المناطق المحرمة والمناطق التي يخشى من وقوع اشتباكات بين عناصر حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي.

واشار سوار الى ان العام الماضي شهد مقتل فتاة وهذا العام قتل عنصر متقاعد بالبيشمركة يبلغ الستين من العمر بسبب المعارك بين العمال الكوردستاني والجيش التركي في حدود قضاء ميركسور، موضحا ان الكوارث تتكرر مرارا في المنطقة.

وبشأن تلك المناطق ان اكثر من 65 قر ية في حدود شيروان مزن قد اخليت من سكانها بسبب تلك الاشتباكات والتعقيدات في المنطقة، مطالبا المواطنين بعدم التجوال في المناطق التي يتواجد فيها المقاتلون والجيش التركي وعدم الاقتراب منها اطلاقا.

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