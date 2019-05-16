بلدية الشطرة : أكساء الشوارع مرهون بانجاز مشروع المجاري

2019/05/16 | 23:40

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت مديرية بلدية قضاء الشطرة شمالي ذي قار اليوم ان اكساء وتعبيد شوارع المدينة مرهون بانجاز مشروع مجاري الشطرة الكبير.

وذكر مدير البلدية ناظم ناصر لشبكة اخبار الناصرية ، إن خطة اكساء الشوارع الرئيسية والفرعية في القضاء أنجزت بالكامل ضمن موزانة العام الحالي 2019 ، بيد ان التنفيذ

شبكة اخبار الناصرية:قالت مديرية بلدية قضاء الشطرة شمالي ذي قار اليوم ان اكساء وتعبيد شوارع المدينة مرهون بانجاز مشروع مجاري الشطرة الكبير.وذكر مدير البلدية ناظم ناصر لشبكة اخبار الناصرية ، إن خطة اكساء الشوارع الرئيسية والفرعية في القضاء أنجزت بالكامل ضمن موزانة العام الحالي 2019 ، بيد ان التنفيذ مرهون باكمال مشروع المجاري الذي تنفذه شركة ايرانية حاليا .وبين ان الشركة كانت قد استانفت عملها في مشروع المجاري منتصف شهر اذار الماضي بعد توقف دام اشهرا بسبب الازمة المالية في البلاد ، مرجحا ان تستغرق نحو 20 شهرا لاكمال عملها .انتهى،ت ع ح.

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