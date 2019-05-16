احتراق مدرسة كرفانية في كرمة بني سعيد بسبب تماس كهربائي

2019/05/16 | 23:40

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم احتراق مدرسة كرفانية في ناحية كرمة بني سعيد شرقي المحافظة بسبب تماس كهربائي .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم احتراق مدرسة كرفانية في ناحية كرمة بني سعيد شرقي المحافظة بسبب تماس كهربائي .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان النيران التهمت كرفانين اثنين في المدرسة قبل ان تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع امتداده الى بقية الكرفانات.واشار المصدر الى ان التحقيقات الاولية التي اجرتها الشرطة في موقع الحادث كشفت عن ان سبب الحريق هو تماس كهربائي .انتهى،ت ع ح.

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