الصدر يزور السيد السيستاني في النجف الاشرف

2019/05/16 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

كشفت مصادر مطلعة ، اليوم الخميس ، عن زيارة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للمرجع الاعلى السيد علي السيستاني في النجف الاشرف.المصادر اكدت للاتجاه برس ان الصدر زار مساء اليوم المرجع السيستاني في داره بالنجف الاشرف ولم تبين المصادر طبيعة الزيارة واهدافها .

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