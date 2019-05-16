2019/05/16 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتزم تحالف القوى العراقية الذي يرأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عقد اجتماعٍ موسعٍ غدا الجمعة لبحث مواضيع تخص استكمال الكابينة الوزارية وأخرى تخص المستجدات الجديدةَ في محافظ نينوى.

واكد القيادي في التحالف صفاء الغانم "ان تحالف القوى العراقية يضم اربعين نائبا ويعد التحالف السني الأكبر ، مبينا، أن السبت المقبل سيشهد مجلس النواب انبثاق تحالف جديد بعيدا عن تحالف المحور لرسم خارطة جديدة في العملية السياسية".

فيما شدد النائب عن القائمة الوطنية رعد الدهلكي ان تحالف المحور شكل بإرادة خارجية من اجل تقاسم المناصب.

وتوقع الدهلكي"أن تشهد الساحةُ السياسيةُ متغيرات في التحالفات السياسية واتفاقيات مخفيةً وعلنية،مبينا، ان المرحلةَ المقبلة ستكون حبلى المفاجآت، فيما اشار الى ان تحالف القوى العراقية يعتزم كشف ملفات الفساد والعمل لإعادة الحياة للمناطق المحررة وإعادة النازحين".

M.J

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