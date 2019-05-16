مركز أمريكي للشؤون الأمنية: إيران تهدر المليارات لتمويل الإرهاب بالشرق الأوسط

2019/05/16 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صادر عن مركز" صوفان" الأمريكي الاستشاري للشؤون الأمنية أن "إيران تمول المليشيات التابعة لها في شتى الدول للفوز بعمق استراتيجي لإظهار القوة والنفوذ من خلاله أمام خصومها".

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