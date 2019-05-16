2019/05/16 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، إلى موقف أوروبي حازم وصارم ضد إيران في ضوء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط إثر إعلان طهران تعليق بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة ألمانية تدعو إلى موقف أوروبي حازم وصارم ضد إيران) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة ألمانية تدعو إلى موقف أوروبي حازم وصارم ضد إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).