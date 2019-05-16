2019/05/16 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في مراكز ( رتل الطوارئ والحلة والجنائن ) من إخماد حادث حريق نشب في مساحة شاسعة من أرض زراعية محصودة في منطقة بني أسالة بمحافظة بابل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريقين كبيرين ببساتين ومزارع واسط وبابل) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريقين كبيرين ببساتين ومزارع واسط وبابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).