الموقف الأوروبي من الأزمة الأمريكية -الإيرانية

2019/05/16 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلبية، حسابات كثيرة، متشعبة ومعقدة ومتعارضة، هكذا يعيش الاتحاد الأوروبي أزمة طهران ـ واشنطن، والحشد والحشد المضاد على جميع المستويات بين البلدين،

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