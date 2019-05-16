محافظ النجف يتصل بالسيد الصدر ويقول: للنجف خصوصية

2019/05/16 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /SNG- قال محافظ النجف لؤي الياسري انه اتصل بالسيد الصدر وابلغه ان للنجف خصوصية كبيرة في الوقت الذي حمل فيه قائد الشرطة تدهور الوضع الامني في المحافظة امس الاربعاء.وقال الياسري في تصريح لـ/SNG/،” اتصلت بالسيد مقتدى الصدر واكدت على خصوصية النجف والسيد مقتدى كان متفهم لذلك”.واضاف ” قدمت اليوم لمجلس ...

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