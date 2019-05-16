واع/ الصدر يزور السيستاني في النجف الاشرف

2019/05/16 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

16/05/2019 23:24:00 PM |

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واع/ النجف الاشرف/ت.ح

افاد مصدر محلي في النجف، الخميس، بان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر زار المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في النجف الاشرف.

وبحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه , أن "الصدر استقل سيارة التاكسي خلال توجهه الى السيستاني"، مشيرا الى انه "تم بحث الاوضاع السياسية والامنية الاحداث التي شهدتها النجف امس".

وتظاهر العشرات من اتباع التيار الصدري في النجف، مساء امس الاربعاء، امام مول في المحافظة، للمطالبة باغلاقه، فيما اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما اسفر عن قتلى واصابات.

واصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها النجف امس، فيما طالب الجميع بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون.

ت/م.م

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