هل انتهت حاجة الدولة العميقة لورقة حسن روحاني

2019/05/16 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت الضغوط الأميركية المتنامية على إيران إلى إضعاف موقف الرئيس حسن روحاني وتعالي أصوات منافسيه المتشددين، ضمن وضع يخشى الشارع الإيراني أن

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