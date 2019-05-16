السياسات الغربية تجاه الشرق الأوسط

2019/05/16 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيمنة الغربية أريد لها أن تكون شاملة، و»رقعة الشطرنج الكبرى» التي تحدث عنها بريجنسكي، ودُعمت بأطروحات منظري «صراع الحضارات» أمثال صموئيل هنتنغتون

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