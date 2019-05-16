غزوة الثلاثاء.. يوم لم تنفع السعودية بضاعة ترامب

2019/05/16 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الباري عطوان

الثلاثاء الماضي لم يقصف الجيش واللجان الشعبية اليمنية نجران الحدودية ولم يصيبوا هدفا ثانويا، إنما سافرت طائراتهم المسيرة بعمق 800 كيلومتر داخل السعودية

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