2019/05/17 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة يتعادل مع نفط ميسان 1-1 والزوراء مع نفط الوسط 3-3 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/17 | 00:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يتعادل مع نفط ميسان 1-1 والزوراء مع نفط الوسط 3-3) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يتعادل مع نفط ميسان 1-1 والزوراء مع نفط الوسط 3-3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).