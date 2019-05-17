الحكيم والعامري يبحثان التصعيد في المنطقة واستكمال الكابينة الحكومية

2019/05/17 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف الاصلاح والبناء السيد عمار الحكيم مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الخميس، مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، واستكمال الكابينة الحكومية ورفد الوزارات الشاغرة بشخصيات كفوءة ومهنية.

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