2019/05/17 | 00:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمرك شفت ندالة أكتر من كدة؟.. زلزال) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2BYydWkIpmo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمرك شفت ندالة أكتر من كدة؟.. زلزال) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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